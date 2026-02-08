Зеленський повідомив про санкції проти виробників компонентів для ракет і дронів РФ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання указів про санкції проти компаній та людей, дотичних до виробництва російських ракет і безпілотників.

«У ніч на суботу Росія завдала чергового масованого удару по Україні: більш ніж 400 дронів і майже 40 ракет різних типів. Виробництво цієї зброї було б неможливим без іноземних критичних компонентів, які росіяни продовжують отримувати в обхід санкцій. І саме проти таких компаній – постачальників компонентів і виробників ракет та дронів – запроваджуємо нові санкції», – вказано в повідомленні глави держави у фейсбуці 8 лютого.

Ще один указ передбачає санкції проти російського фінансового сектору. У цьому списку є компанії, через які оплачуються постачання компонентів для виробництва російських ракет і дронів.

За словами Зеленського, санкції проти структур, що забезпечують російський крипторинок і майнінг, синхронізовані з партнерами, до аналогічних дій вдадуться члени Євросоюзу в 20-му пакеті санкцій, ухвалення якого очікується до четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Унаслідок завданих упродовж менш як тижня двох хвиль ракетно-дронових ударів РФ додаткові проблеми має українська енергетика, яка вже перебувала в складному становищі через серію попередніх масованих атак.