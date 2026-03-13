Зеленський розповів, скільки Росія може заробити завдяки послабленню «нафтових» санкцій США

Зняття санкцій Сполучених Штатів із російської нафти, яка на цей час вже перебуває на танкерах у морі, може збагатити російський бюджет на суму 10 мільярдів доларів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з лідером Франції Еммануелем Макроном, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Тільки одне це послаблення з боку Америки може дати Росії на війну близько 10 мільярдів доларів. Це точно не допомагає миру. І тому рішучість Євросоюзу, рішучість інших партнерів в світі зараз має зберігатись і працювати так, щоб у Росії не було додаткових ілюзій. Росія повинна завершити цю війну», – зазначив Зеленський.

Він додав, що послаблення санкцій за будь-яких обставин посилює Росію.

«Ми чуємо сигнали, що це для того, щоби стабілізувати ситуацію. Але, на мій погляд, логіка зовсім інша, і вона в тому, що витрачає Росія ці гроші насамперед на зброю… Врешті-решт знімати санкції, щоби потім проти на тебе прилітало більше дронів, на мій погляд, не є правильним рішенням», – зауважив президент.





Посилаючись на доповіді розвідок, Зеленський зауважив, що ці ж дрони Іран і його союзники застосовують проти країн Близького Сходу, «а також проти європейців, американців, чия присутність на тих чи інших базах там є». Саме тому, за його словами, він не підтримує рішення послабити санкції проти Росії.

Президент Франції згадав засідання G7, яке відбулося в середу і на якому «всі погодилися, що не треба переглядати нашу політику санкцій щодо РФ». Відповідаючи на запитання журналіста, як тоді розцінювати рішення США, Макрон підкреслив, що воно – тимчасове.

«Державний секретар казначейства США сказав, що в цих пом’якшень дуже короткострокова дія. Тобто він сказав, що це не припинення санкцій – вони тривають. Це лише тимчасовий захід», – сказав він.

Європейські держави при цьому, додав президент Франції, виступають за продовження дії запроваджених санкцій, а їхнє припинення «нічим не обґрунтоване».

Читайте також: У Кремлі прокоментували послаблення санкцій США щодо російської нафти

Адміністрація президента США Дональда Трампа 12 березня видала нову ліцензію, яка дозволяє країнам тимчасово купувати певні російські нафтопродукти, які «застрягли в морі». Ліцензія, опублікована на сайті Міністерства фінансів США, поширюється лише на російську сиру нафту або нафтопродукти, завантажені на судна станом на 12 березня. Ліцензія дозволяє ці поставки до 11 квітня.

Це рішення було схвалено на тлі росту ціни на нафту вище 100 доларів за барель 12 березня після повідомлень про подальші напади на судна у водах Перської затоки та закриття ключових нафтових терміналів.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що рішення США щодо російської нафти впливає на європейську безпеку і «викликає занепокоєння». Українське дипломатичне джерело в коментарі Радіо Свобода сказало, що послаблення санкцій щодо російської нафти «точно не допоможе стабілізувати ринок, але допоможе Росії воювати довше – це при тому, що саме Росія допомагає іранському режиму дестабілізувати Близький Схід».

Днями Єврокомісія закликала США дотримуватися обмежень на нафту з РФ.

США та Ізраїль завдають ударів по Ірану з 28 лютого. Тегеран у відповідь атакує Ізраїль та американські військові бази у Перській затоці. Війна на Близькому Сході, яка триває вже другий тиждень, фактично закрила Ормузьку протоку, через яку проходить п’ята частина світового обсягу нафти, для перевезення танкерів.



