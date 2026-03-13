Кошта: рішення США щодо російської нафти «викликає занепокоєння»

Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що рішення США щодо російської нафти впливає на європейську безпеку.

«Одностороннє рішення США скасувати санкції проти російського експорту нафти викликає занепокоєння, оскільки це впливає на європейську безпеку», – написав він у соцмережі Х.

Кошта зауважив, що посилення економічного тиску на Росію є вирішальним для того, щоб вона погодилася на серйозні переговори задля миру, а послаблення санкцій збільшує російські ресурси для ведення загарбницької війни проти України.

Українське дипломатичне джерело у коментарі Радіо Свобода заявило це рішення США щодо російської нафти «точно не допоможе стабілізувати ринок, але допоможе Росії воювати довше – це при тому, що саме Росія допомагає іранському режиму дестабілізувати Близький Схід».

Днями Єврокомісія закликала США дотримуватися обмежень на нафту з РФ.

12 березня Мінфін США надав тимчасовий дозвіл на купівлю певних російських нафтопродуктів. Він поширюється лише на російську сиру нафту або нафтопродукти, завантажені на судна станом на 12 березня. Ліцензія дозволяє ці поставки до 11 квітня.

Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що цей короткостроковий захід «не надасть значної фінансової вигоди російському уряду».

У Кремлі цей крок Сполучених Штатів охарактеризували як спробу стабілізувати ринок і зазначили «ситуативно» інтереси Москви та Вашингтона збігаються.

Це рішення було схвалено на тлі росту ціни на нафту вище 100 доларів за барель 12 березня після повідомлень про подальші напади на судна у водах Перської затоки та закриття ключових нафтових терміналів.

Російська нафта «застрягла» в морі через санкції США проти основних російських виробників. Експерти порахували, що в морі по всьому світу перебуває понад 100 мільйонів барелів нафти російського походження.

Білий дім заборонив купівлю російської нафти та погрожував величезними тарифами країнам, які це роблять, як спосіб блокування коштів для фінансування війни Кремля проти України.

Демократи та деякі республіканці виступили проти можливості послаблення санкцій проти Росії. Критики скаржилися, що президент Дональд Трамп надав перевагу Москві, і висловлювали занепокоєння, що будь-які додаткові доходи від нафти допоможуть президенту Володимиру Путіну поширити свої атаки на Україну. Білий дім заперечував, що Трамп надає перевагу Росії в переговорах щодо припинення війни Москви проти України.

Раніше США видали Індії 30-денну ліцензію на купівлю російської нафти, яка зараз застрягла в морі. Бессент тоді заявив, що цей крок зроблено для того, щоб «нафта продовжувала надходити на світовий ринок». Білий дім не вважає, що цей дозвіл надасть Росії значну фінансову вигоду.

США та Ізраїль завдають ударів по Ірану з 28 лютого. Тегеран у відповідь атакує Ізраїль та американські військові бази у Перській затоці. Війна на Близькому Сході, яка триває вже другий тиждень, фактично закрила Ормузьку протоку, через яку проходить п’ята частина світового обсягу нафти, для перевезення танкерів.



