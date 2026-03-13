У Кремлі прокоментували послаблення санкцій США щодо російської нафти

У Москві розглядають послаблення енергетичних санкцій Сполучених Штатів як спробу стабілізувати ринок, заявив російським журналістам речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Ми бачимо дії Сполучених Штатів – спробу стабілізувати енергетичні ринки, у цьому плані наші інтереси збігаються. Ми чули заяви представників Сполучених Штатів про те, що цей виняток зроблено зараз дійсно для вже завантаженої нафти до 12 березня. Але також була і заява, що загалом надалі США не планують знімати будь-які нафтові санкції з Російської Федерації», – сказав Пєсков журналістам.

Відтак, за його словами, «ситуативно» інтереси Москви та Вашингтона збігаються. Водночас речник Кремля заявив, що поточна ситуація може призвести до наростання кризи в секторі енергетики і «без значних обсягів російської нафти стабілізація ринку неможлива».

Адміністрація президента США Дональда Трампа 12 березня видала нову ліцензію, яка дозволяє країнам тимчасово купувати певні російські нафтопродукти, які «застрягли в морі». Ліцензія, опублікована на сайті Міністерства фінансів США, поширюється лише на російську сиру нафту або нафтопродукти, завантажені на судна станом на 12 березня. Ліцензія дозволяє ці поставки до 11 квітня.

Це рішення було схвалено на тлі росту ціни на нафту вище 100 доларів за барель 12 березня після повідомлень про подальші напади на судна у водах Перської затоки та закриття ключових нафтових терміналів.

Раніше США видали Індії 30-денну ліцензію на купівлю російської нафти, яка зараз застрягла в морі. Бессент тоді заявив, що цей крок зроблено для того, щоб «нафта продовжувала надходити на світовий ринок». Білий дім не вважає, що цей дозвіл надасть Росії значну фінансову вигоду.

Днями Єврокомісія закликала США дотримуватися обмежень на нафту з РФ.

США та Ізраїль завдають ударів по Ірану з 28 лютого. Тегеран у відповідь атакує Ізраїль та американські військові бази у Перській затоці. Війна на Близькому Сході, яка триває вже другий тиждень, фактично закрила Ормузьку протоку, через яку проходить п'ята частина світового обсягу нафти, для перевезення танкерів.








