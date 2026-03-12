Удар по нафтобазі в РФ: на супутниковому знімку видно охоплений вогнем резервуар із паливом

На перших супутникових знімках після повідомлень про удар по нафтоперекачувальній станції «Тихорецьк» у Краснодарському краї Росії видно пожежу. Зокрема, на фото видно, що вогнем охоплений один із резервуарів із паливом.

Раніше сьогодні джерело Радіо Свобода в Службі безпеки України на умовах анонімності повідомило, що СБУ уразила один із «найбільших нафтових вузлів» на півдні Росії.

За даними джерела, не уповноваженого офіційно коментувати ситуацію, удару по інфраструктурі нафтоперекачувальної станції «Тихорецьк» завдали безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ.

«Тихорецький нафтовий вузол є одним із найбільших перевалочних пунктів нафти на півдні Росії. Там розташовані велика нафтобаза та термінал, які відіграють важливу роль у логістиці російського палива та нафтопродуктів», – заявив співрозмовник Радіо Свобода.

СБУ зафіксувало влучання по об’єкту і масштабну пожежу. Відео в соцмережах, ймовірно, свідчать про горіння резервуарів із паливом.

Оперативний штаб Краснодарського краю перед цим повідомив про пожежу площею 3,8 тис. кв. м. на нафтобазі в районі Тихорецька внаслідок атаки дронів вночі на 12 березня.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».