СБУ уразила об’єкт нафтової логістики в Краснодарському краї Росії – джерело

Служба безпеки України уразила один із «найбільших нафтових вузлів» на півдні Росії, повідомило Радіо Свобода джерело в спецслужбі 12 березня.

За його даними, удару по інфраструктурі нафтоперекачувальної станції «Тихорецьк» завдали безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ.

«Тихорецький нафтовий вузол є одним із найбільших перевалочних пунктів нафти на півдні Росії. Там розташовані велика нафтобаза та термінал, які відіграють важливу роль у логістиці російського палива та нафтопродуктів», – заявив співрозмовник Радіо Свобода.

СБУ зафіксувало влучання по об’єкту та масштабну пожежу. Відео в соцмережах, ймовірно, свідчать про горіння резервуарів з паливом.

Пожежа на нафтоперекачувальній станції в Краснодарському краї Росії відео Радіо Свобода No media source currently available 0:00 0:00:42 0:00





Джерело в службі нагадало, що в березні СБУ завдало удару по нафтовій інфраструктурі порту Новоросійська:

«Сьогоднішнє ж ураження Тихорецького нафтового хабу, який є єдиною гілкою постачання нафтопродуктів до Новоросійська, стало відчутним ударом по нафтовій логістиці ворога. Такі системні спецоперації СБУ створюють перебої в постачанні, ускладнюють транспортування нафтопродуктів до портів і змушують ворога змінювати логістичні маршрути. У комплексі це послаблює як військові можливості Росії, так і її економічну спроможність вести війну».

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження. Оперативний штаб Краснодарського краю раніше повідомив про пожежу на нафтобазі в районі Тихорецька внаслідок атаки дронів вночі на 12 березня. За даними штабу, до гасіння пожежі пожежі залучили 257 людей, 69 одиниць техніки та пожежний поїзд.

Читайте також: Сили оборони уразили нафтобазу в Луганську та інші об’єкти на окупованих територіях – Генштаб ЗСУ

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



