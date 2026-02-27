Сили оборони уразили нафтобазу в Луганську та інші об’єкти на окупованих територіях – Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб України повідомив 27 лютого про ураження нафтобази в Луганську та інших об’єктів російських військових на окупованих територіях.

«У ніч на 27 лютого підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу «Луганська» на тимчасово окупованій території Луганської області. Об'єкт задіяний у забезпеченні військ російського агресора. Зафіксовано масштабну пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Крім того, українські воїни завдали вогневого ураження по складах пально-мастильних матеріалів поблизу Маріуполя, Новоторецького, Коптєвого на тимчасово окупованій території Донецької області, а також по пункту управління ворожими безпілотниками неподалік Райського, що на Херсонщині», – вказано в повідомленні.

З огляду на бойові дії Радіо Свобода не може підтвердити наведені дані з незалежних джерел. Російська сторона дані про втрати переважно не коментує.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.