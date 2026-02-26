Армія РФ підірвала дамбу під Костянтинівкою: наслідки

Армія РФ підірвала дамбу в селі Осикове на північ від Костянтинівки – про це ввечері 25 лютого повідомив проєкт DeepState.

За даними аналітиків, вночі агресор скинув тритонну керовану авіаційну бомбу на гідротехнічну споруду, в результаті чого вода дійшла до дороги Дружківка – Костянтинівка.

Бійці з місця події повідомили DeepState, що ділянка місцевості поблизу дороги перетворилася на «суцільне болото», і під'їхати туди зараз неможливо.

«Сказати, що логістика в місто повністю буде зупинена, не можна, адже існують інші шляхи, по яких будуть вибудовуватися поставки, пересування тощо. Однак погіршити її, зокрема на певний час, росіянам точно вдалося», – зазначили аналітики.

За їхніми словами, це черговий показник того, що армія Росії готується до більш рішучих дій щодо штурму міста.

Український Генштаб ніяк не коментував події в околицях Костянтинівки – за його даними, на напрямку за минулу добу відбулося 18 штурмів агресора.

