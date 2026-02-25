Генштаб ЗСУ: від початку доби на фронті відбулося 216 боїв

Сили оборони продовжують спрямовувати зусилля на зрив планів наступу російських військ, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 25 лютого. За його даними, від початку доби на фронті відбулося 216 бойових зіткнень.

Зокрема, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках Генштаб зафіксував 12 атак на українські позиції, два боєзіткнення тривають.

На Південно-Слобожанському напрямку російські війська 11 разів атакували в районах Піщаного, Стариці, Рибалкиного, Вовчанська та у напрямках Зеленого та Лиману.

ЗСУ відбили шість атак на Куп’янському напрямку, 10 на Лиманському і дві на Слов’янському.

На Краматорському напрямку російські війська тричі атакували в районах Бондарного та Міньківки. На Костянтинівському армія РФ сьогодні 16 разів штурмувала позиції українських військових у бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Берестка, Русиного Яру, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 50 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новомиколаївка, Муравка, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Гришине, Новопідгороднє, Новоолександрівка й Новопавлівка», – йдеться в зведенні.

Російська армія п’ять разів атакувала на Олександрівському напрямку. На Гуляйпільському напрямках тривають дві атаки з 30.

Штаб зафіксував вісім російських атак на Оріхівському напрямку і одну на Придніпровському.





Як писав нещодавно проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, цієї весни-влітку армія РФ може готувати новий великий наступ – метою, швидше за все, стануть Слов’янсько-Краматорська агломерація та/або Оріхів-Запоріжжя. Про це, зокрема, говорив оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець. Також він говорив в одному з ефірів, що це може стати «лебединою піснею» Росії на фронті – у неї залишається занадто мало ресурсів для наступу, а економічні проблеми всередині РФ загострюються.

Наприкінці зими Сили оборони змогли скоригувати цей план Росії – на стику Донецької, Дніпропетровської й Запорізької областей вони розпочали контрнаступальні дії, відкинувши агресора від Покровського і ширше – від Оріхіва – зі сходу. Судячи з повідомлень Z-пабліків, наступ ЗСУ там триває.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 23 лютого заявив, що на Олександрівському напрямку від кінця січня цього року угруповання ДШВ і суміжні підрозділи відновили контроль над 400 квадратними кілометрами території і вісьмома населеними пунктами.



