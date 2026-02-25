Росія кинула своїх солдатів у Куп'янську?

З середини грудня минулого року в центрі Куп'янська Місто і великий залізничний вузол на сході Харківської області, був окупований в перші місяці повномасштабної війни і звільнений ЗСУ в вересні 2022 року під час великого контрнаступу Сил оборони. Навесні та влітку 2025 року російські війська створювали плацдарм для подальшого наступу на північ від міста. А вже на початку осені закріпилися у його північній частині. залишаються кілька десятків російських військових – про це, зокрема, свідчить мапа DeepState.

Останнє оновлення карти бойових дій тут аналітики випустили на початку лютого – після цього там залишається крихітна «червона зона» практично в центрі міста на правому березі річки Оскіл.

19 лютого начальник відділу комунікацій угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону повідомляв, що російські війська залишаються тільки в окремих кварталах Куп'янська. За його даними, на той момент там було зафіксовано близько 27 рацій – а значить, в місті залишається близько 50 російських солдатів.

Вранці 25 лютого Генштаб ЗСУ повідомив про 9 атак армії Росії на напрямку.

«Про них знає вся країна, але ніхто і ніколи їх ротувати (за вказівкою комдива скорочено від «командир дивізії») не буде. Обнулення «в прямому ефірі». І затягнулося воно з незалежних від командування причин – хлопці виявилися на характері», – пише один з російських Z-воєнкорів, який стежить за ситуацією в місті.

Російський Генштаб уже три місяці стверджує, що місто перебуває під повним контролем Росії.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

Куп’янський контрнаступ України став першою за кілька років саме наступальною операцією Сил оборони, яку українські військові та експерти оцінюють як успішну. Ретельно спланована, виважена – вона виявилася справжньою несподіванкою для російських військ. Читайте більше у матеріалі «Або свої вб’ють, або ми»: операція зі звільнення Куп'янська виходить на фінішну пряму