Генштаб: на фронті за добу було 164 боєзіткнення

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення, найбільше – на Покровському напрямку, повідомив вранці 25 лютого Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 штурмових дій агресора в районах Родинського, Покровська, Котлиного, Молодецького, Філії, Гришиного, Новоолександрівки та Удачного», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу 19 російських атак було на Гуляйпільському напрямку, 16 – на Костянтинівському.

Бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському напрямках.

Як писав нещодавно проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, цієї весни-влітку армія РФ може готувати новий великий наступ – метою, швидше за все, стануть Слов’янсько-Краматорська агломерація та/або Оріхів-Запоріжжя. Про це, зокрема, говорив оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець. Також він говорив в одному з ефірів, що це може стати «лебединою піснею» Росії на фронті – у неї залишається занадто мало ресурсів для наступу, а економічні проблеми всередині РФ загострюються.

Наприкінці зими Сили оборони змогли скоригувати цей план Росії – на стику Донецької, Дніпропетровської й Запорізької областей вони розпочали контрнаступальні дії, відкинувши агресора від Покровського і ширше – від Оріхіва – зі сходу. Судячи з повідомлень Z-пабліків, наступ ЗСУ там триває.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 23 лютого заявив, що на Олександрівському напрямку від кінця січня цього року угруповання ДШВ і суміжні підрозділи відновили контроль над 400 квадратними кілометрами території і вісьмома населеними пунктами.