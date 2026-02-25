Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Генштаб: на фронті за добу було 164 боєзіткнення

Українські військові ведуть вогонь поблизу Покровська на Донеччині, архівне фото
Українські військові ведуть вогонь поблизу Покровська на Донеччині, архівне фото

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення, найбільше – на Покровському напрямку, повідомив вранці 25 лютого Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 штурмових дій агресора в районах Родинського, Покровська, Котлиного, Молодецького, Філії, Гришиного, Новоолександрівки та Удачного», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу 19 російських атак було на Гуляйпільському напрямку, 16 – на Костянтинівському.

Бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському напрямках.

Читайте також: «Перспективи несприятливі»: Слов’янськ та Краматорськ – який план Росії?

Як писав нещодавно проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, цієї весни-влітку армія РФ може готувати новий великий наступ – метою, швидше за все, стануть Слов’янсько-Краматорська агломерація та/або Оріхів-Запоріжжя. Про це, зокрема, говорив оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець. Також він говорив в одному з ефірів, що це може стати «лебединою піснею» Росії на фронті – у неї залишається занадто мало ресурсів для наступу, а економічні проблеми всередині РФ загострюються.

Наприкінці зими Сили оборони змогли скоригувати цей план Росії – на стику Донецької, Дніпропетровської й Запорізької областей вони розпочали контрнаступальні дії, відкинувши агресора від Покровського і ширше – від Оріхіва – зі сходу. Судячи з повідомлень Z-пабліків, наступ ЗСУ там триває.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 23 лютого заявив, що на Олександрівському напрямку від кінця січня цього року угруповання ДШВ і суміжні підрозділи відновили контроль над 400 квадратними кілометрами території і вісьмома населеними пунктами.

Форум

XS
SM
MD
LG