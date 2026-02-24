Генштаб ЗСУ повідомив про ураження низки об’єктів військ РФ на окупованих територіях. Застосовували і ATACMS

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження російських пунктів управління, складів боєприпасів і МТЗ та ремонтної бази 23 лютого та у ніч проти 24 лютого.

Як повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у телеграмі, для ударів застосовували, серед іншого, ракети ATACMS. Однак у штабі не уточнюють, де саме були застосовані ці засоби.

За даними штабу, у ніч на 24 лютого українські підрозділи уразили допоміжний пункт управління 5-ї армії РФ у районі Новопетриківки на тимчасово окупованій частині Донеччини, склад матеріально-технічних засобів підрозділу центру «Рубікон» (район Василівки на ТОТ Запорізької області), а також склади боєприпасів біля Приазовського (ТОТ Донецької області) та Олександрівки Запорізької області.

Також Генштаб ЗСУ повідомляє про ураження 23 лютого російських командно-спостережного пункту та пункту управління БпЛА в районі Удачного, а також російського пункту управління БпЛА біля Покровська.

Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються, додать в українському штабі.

Російські військові це повідомлення поки не коментували.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що Сили оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ задля зниження наступальних спроможностей російського агресора.

Читайте також: «Знакова подія»: Генштаб повідомив про застосування ATACMS для удару по Росії

ATACMS – це далекобійні балістичні ракети, які США передають Україні з 2023 року. Однак тоді діяла заборона на удари по території Росії з боку США, яку згодом було знято. У вересні 2025 року спецпосланець президента США Кіт Келлог підтвердив, що Україна може завдавати ударів углиб Росії.