Влада Краснодарського краю РФ заявила про пожежу на нафтобазі після атаки дронів

У Тихорецькому районі Краснодарського краю Росії після атаки безпілотників сталася пожежа на території нафтобази, повідомляє регіональний оперативний штаб вранці 12 березня.

Загальна площа пожежі становить 150 квадратних метрів. За даними штабу, ніхто не постраждав.

Як передає російська служба Радіо Свобода, про вибухи повідомляли, зокрема, жителі Тихорецька. На поширених кадрах пожежі видно два джерела займання. Аналітик телеграм-каналу Astra припускає, що ймовірно горять резервуари з паливом.

В Анапі через загрозу атаки дронів скасували заняття в університетах, школах та дитячих садках. У дитячих садках працюватимуть чергові групи, повідомили в оперштабі.

Міністерство оборони Росії заявило про 80 збитих українських безпілотників у ніч проти 12 березня, з них 30 – над територією Краснодарського краю.

Оперативний штаб Краснодарського краю повідомляв про пожежу на території нафтобази в Армавірі вранці 8 березня.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».







