У Краснодарському краї РФ після удару дронів горить нафтобаза

В Армавірі Краснодарського краю Росії через атаку безпілотників вночі проти 8 березня сталася пожежа на території нафтобази, повідомив оперативний штаб регіону.

На ранок в оперштабі зазначили, що пожежу на нафтобазі локалізували на площі 700 кв. метрів, а в гасінні беруть участь 120 осіб і 38 одиниць техніки.

Російське Міноборони заявило, що протягом ночі нібито перехопило 72 українські безпілотники, зокрема чотири – над територією Краснодарського краю.

Українські військові повідомлення про атаку поки що не коментували. Українські і російські телеграм-канали публікують відео з масштабною пожежею на нафтобазі в Армавірі. Зокрема, Exilenova+ пише, що уражено декілька резервуарів лінійної виробничо-диспетчерської станці Армавір.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».