«Діду пох**, дід у бункері», «Точно такі кадри з України я бачив». Як росіяни реагують на повітряні атаки?

Російська армія від 24 лютого 2022 року щодня атакує з повітря Україну, міста в усіх регіонах країни, цивільну інфраструктуру, а не лише військові об'єкти. Щодоби фіксуються нові жертви повітряних атак і руйнування. Однак, на п'ятому році розпочатої Росією повномасштабної війни, почали регулярно надходити повідомлення про наслідки повітряних атак ЗСУ по військових об'єктах в РФ.

Як на це реагують росіяни?

Проєкт Радіо Свобода Север.Реалии зібрав реакції у соціальних мережах і поговорив із жителями російського Брянська, де 10 березня, за повідомленням українського Генштабу ракети вразили завод «Кремній Ел», який виготовляє системи управління для всіх видів російських ракет.

«Цей завод робив електроніку, комплектуючі для російських ракет. Саме тих, які б’ють по наших містах, по наших селах, по цивільних. Ми захищаємося. Росія давно має змогу закінчити цю війну, яку сама ж і почала», – сказав президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами.

Генштаб ЗСУ заявив, що ціллю атаки стало виробництво систем управління для російських ракет. Удар був нанесений британськими ракетами Storm Shadow.

Пізніше Генштаб опублікував відео , на якому видно, як кілька ракет потрапляють в один із цехів заводу.

«Кремній Ел» – це критично важлива ланка в ланцюжку виробництва російського «високоточного» озброєння. Завод спеціалізується на дискретній напівпровідниковій техніці та інтегральних мікросхемах, які є «мізками» та «нервовою системою» сучасної зброї, зокрема ракет «Іскандер», – заявили в Генштабі ЗСУ. Скільки ракет використали для удару по заводу, не уточнили.

OSINT-спільнота «Кіберборошно» зазначила , що 5 ракет влучили в корпус №4 – решта ударів припала на території поза заводом:

«Зважаючи на пошкодження, відновлення цеху без повної реконструкції малоймовірне, що фактично означає виведення об'єкта з експлуатації».

За оцінками українського військового портала Defence Express, завод «Кремній Ел» можна вважати фактично знищеним, оскільки чіпи на цьому заводі можуть вироблятися тільки за умови дотримання надсуворих норм щодо чистоти повітря.

Спікер президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що цей удар нібито «був би неможливий без участі британських фахівців».

Очільник російського регіону Олександр Богомаз заявив , що шість осіб загинули, 42 постраждали, 29 госпіталізовані. Дев’ять пацієнтів, стан яких оцінюється як важкий і вкрай важкий, перевозять у спеціалізовані федеральні медичні центри. Пізніше стало відомо про те, що Богомаз підписав указ про оголошення трауру в Брянській області.

Що кажуть жителі Брянська?

Журналісти проєкту Радіо Свобода «Север.Реалии» поговорили з місцевими жителями.

Жителі Брянська кажуть, що за кілька хвилин прозвучало не менше за 10 вибухів у межах міста.

– Ми їхали якраз перед тією машиною, з якої зняли відео з вибухом, що розлетілося, – каже Алла з Брянська (імена всіх співрозмовників змінені з міркувань безпеки). – О п’ятій приблизно поїхали з дому, коли під’їжджали до кільця на Красноармійській, у районі заводу почалися бомбардування. Нашу машину буквально підкинуло, я була впевнена, що ми зараз перевернемося. Замість того, щоб на кільці їхати по Красноармійській, як планували, чоловік різко повернув на Димитрова. Диво, просто диво, що ми не були вже біля «Кремнію». Племінник, який живе поруч із заводом, писав, що одна з ракет упала на офісну будівлю «Кремнію», інша – влучила в цех. Ми з чоловіком туди не поїхали, навіть після скасування режиму [ракетної безпеки]. Хоча їхали якраз до рідних.

Момент описаного удару видно на кадрах, знятих відеореєстратором автомобіля, що проїжджав повз: одна з ракет влучає в дорогу, яка розташована в кількох сотнях метрів від заводу «Кремній». Потім машина починає від’їжджати з кільця, але камера знімає ще один вибух у сотні метрів від заводу.

Ракетну небезпеку в місті губернатор Брянської області Олександр Богомаз оголосив майже пів години по тому – о 17:55. Він назвав те, що сталося, «терористичною ракетною атакою», спочатку не уточнивши її наслідків.

Богомаз заявив, що в Радянському районі Брянська спостерігається «задимлення продуктами горіння», але пожежу безпосередньо з атакою не пов’язував. Губернатор рекомендував містянам «обмежити перебування на вулиці» і зачинити вікна, а також згадав про «евакуацію громадян», але деталей про те, як і де вона проводиться, не навів. Через годину режим «ракетної небезпеки» влада скасувала.

– Господи, наче без нього не зрозуміло. «Зачиняйте вікна»! У нас взагалі-то їх вибило, було б що зачиняти, – каже Ольга, яка проживає в будинку по вулиці Костичева. – Холоднеча страшна, моторошний смог навколо, дихати важко, а ніякої евакуації не було. І я навіть до матері не змогла вибратися, у неї хоча б вікна цілі, тому що вибухи були в час пік – увесь Брянськ у заторах був. Я просто забила вікно в кімнаті ковдрами, сама вкрилася і молилася, поки сирени волали. А що робити ще залишалося?

За словами співрозмовників проєкту «Север.Реалии», сирени упродовж останніх місяців звучать у місті постійно, тому у віддалених районах Брянська жителі навіть не зрозуміли, що сталося.

– У мене мама в Антонівці (під Брянськом) сирени чула, а вибуху не бачила. Тільки смог вітром нагнало. Вона навіть не знала, що треба ховатися. Чесно кажучи, ми в місті так звикли до цих сирен, теж не ховаємося зазвичай, – каже Ольга. – Та й нікуди [ховатися], якихось бомбосховищ у моєму районі немає. У підвал найближчого будинку хіба що. Безпілотники здебільшого були. З літа 2023 року постійно підлітали до заводу. Ми звикли вже. Військовий же [завод]. Дядько нам із мамою постійно каже переїжджати до нього в Дубну. «Від вас трохи більше за 100 кілометрів до кордону, оборонка поруч, небезпечно». Ми думали: а сенс? Туди теж влучання були!

Багато хто в Бєлгороді каже, що вже звик до того, що відбувається.

– Ми просто живемо, як живемо. Спочатку страшно, перші місяці, а потім звикаєш.

Ну, знову безпілотна небезпека. Ну гуде, та й гуде

Ну, знову безпілотна небезпека. Ну, знову прилетіли, а вранці, наче, сонце встало, все нормально, – каже Тетяна. – Коли просто привозиш дітей на тренування, і надходить сигнал про ракетну небезпеку, ти на телефоні його змахуєш вгору, ну, небезпека і небезпека. Звикаєш до цього щотижневого гудіння, особливо щовихідних, ну, гуде і гуде.

Щоправда, коли чуєш гуркіт, бачиш чорний дим, то розумієш, що це біля твого будинку. Починаєш судомно всім дзвонити, чи живі вони, чи все з ними гаразд. І потім трясешся, не можеш доїхати до будинку, і думаєш, чи все гаразд у тебе з будинком.

Сьогодні атмосфера, звісно, важка, тому що це щойно сталося, але діти пішли до школи, всі пішли на роботу, сонце, люди сидять у кафе, так, розмови і про ракети, і про пошкодження, і про величезні ями в асфальті. Але в цілому сказати, щоб якось серйозно, капітально щось змінилося і це сильно відчувається, що це прямо війна-війна – ні, такого немає.

– Чи є розмови про те, хто винен у тому, що відбувається?

– Винуватять західну владу, не нашу.

Винуватять західну владу, не нашу

Але за все місто не можу говорити, особливо за ті сім'ї, де постраждали люди. У всіх є своя думка, але кожен її тримає мовчки. Зараз донька прийшла зі школи, розповідає, як дівчинка сиділа одна вдома, робила уроки, у неї вибило вікно на кухні. Їй було страшно, вона з кішкою побігла в підвал. І багато людей, які стояли в цей момент на кільці, всі бачили ці ракети, в той момент, так, було страшно. А зараз, мені здається, просто ми вже настільки до цього звикли, або це властивість психіки – не усвідомлювати до кінця наслідки і всю цю небезпеку. Світло є, тепло є, вода є, ну, і ніби все нормально.

Навіть ті, хто живе в прикордонних містах, де люди часом з дому вийти не можуть і поїхати в сусіднє місто через дрони, постійні обстріли, все одно не виїжджають звідти. Не знаю, чому. Ніхто не хоче міняти звичний спосіб життя, напевно. Ми з самого початку знали, що живемо в прикордонному регіоні. Знали, що так буде, що це лише питання часу, – каже Тетяна.

На відео, знятих жителями Брянська під час і після ударів, видно пошкоджені будинки і автомобілі, що горять на дорозі. Коментатори стверджують, що ракета влучила в чийсь автомобіль, а автор одного з роликів запевняє, що за 150–200 метрів від заводу «Кремній» місцевому жителю «відірвало руку».

За даними видання Astra, одна з ракет влучила по складальному цеху заводу. Вибух також стався, судячи з роликів, на території Брянського технікуму управління та бізнесу, який розташований поруч із підприємством.

«Відключення інтернету не допомагає»

Місцеві жителі пишуть у чатах, що у складальному цеху після вибухів виникли серйозні руйнування, а під завалами залишилося багато людей. Офіційно інформація про те, що під завалами перебувають люди, не підтверджена.

«Кремній Ел» – потужний, другий за обсягом, виробник електронних компонентів у РФ. Його продукція є у багатьох електронних блоках російської зброї. Наприклад, цей завод постачає компоненти для нової російської крилатої ракети «Изделие-30», пише компанія Defense Express, що спеціалізується на військово-технічній тематиці.

А український журналіст Дмитро Гордон нагадує, що саме цією ракетою минулими вихідними було завдано удару по житловому будинку в Харкові, внаслідок чого загинули 10 людей, є зниклі безвісти.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: У Харкові через російський удар балістикою зростає кількість загиблих, серед них діти (фотосвідчення) Кількість загиблих внаслідок російського удару по Харкову зросла до 10 людей, повідомляють місцева влада та Державна служба з надзвичайних ситуацій.













У серпні та вересні 2023 року та в жовтні 2024 року завод уже кілька разів атакували дрони ЗСУ. У січні 2025 року йому довелося на час зупинити роботу після чергових атак.

Тим часом брянський губернатор Олександр Богомаз заявив, що «укронацисти навмисно вдарили по мирних жителях». Місцеві жителі та багато користувачів російських соцмереж скептично реагують на подібні заяви чиновників та публікації російських ЗМІ:

«Так-так, по мирних, звичайно ж. По заводу вдарили, який воєнкою займається»

«Відключення інтернету не допомагає. Я правильно розумію?»

«Блокування ТГ допоможе»

«Дідусеві пох, дідусь у бункері»

Дивишся кадри з того ж Брянська, як там народ ох...іває, і відразу хочеться запитати, а що вони говорили у 2022 році, а що впродовж наступних?

«Точнісінько такі кадри з України я бачив 4 роки тому, тільки там не одна палаюча машина, а будинки житлові до половини знесені. І там це ледь не щотижня вже 4 роки. Тож уже не вражає, одні місця за тисячу км, інші на пару-трійку сотень кілометрів далі. Як тут не загрубіти, якщо і зробити нічого не можеш, і дивишся кадри з того ж Брянська, як там народ ох...іває, і відразу хочеться запитати, а що вони говорили у 2022 році, а що впродовж наступних? А чи називали зрадниками людей, які говорили, що війна – це погано?»

Тим часом українська інформаційно-консалтингова компанія Defense Express, яка понад 20 років висвітлює роботу підприємств оборонної промисловості, пише, що «виробничий процес «Кремній Ел» поставлений на значну паузу».

_________________________________

Російська амія регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.