ЗСУ знищили завод «Кремній Ел»: Росія не зможе виробляти ракети?

Україна вразила завод «Кремній Ел» у Брянську в РФ, який виготовляв системи управління для всіх видів російських ракет – про це під час спілкування зі ЗМІ ввечері 10 березня повідомив президент України Володимир Зеленський.

Пізніше Генштаб опублікував відео, на якому видно, як кілька ракет Storm Shadow потрапляють в один із цехів заводу.

«Кремній Ел» – це критично важлива ланка в ланцюжку виробництва російського «високоточного» озброєння. Завод спеціалізується на дискретній напівпровідниковій техніці та інтегральних мікросхемах, які є «мозком» і «нервовою системою» сучасної зброї, зокрема ракет «Іскандер», – зазначили у відомстві.

OSINT-спільнота «Кіберборошно» зазначила, що 5 ракет влучили в корпус №4 – решта ударів припала на території поза заводом.

«Зважаючи на пошкодження, відновлення цеху без повної реконструкції малоймовірне, що фактично означає виведення об'єкта з експлуатації», – написали аналітики.

За оцінками українського військового портала Defence Express, завод «Кремній Ел» можна вважати фактично знищеним, оскільки чіпи на цьому заводі можуть вироблятися тільки за умови дотримання надсуворих норм щодо чистоти повітря.

Російська влада заявила, що сім осіб загинули в результаті ракетного удару ЗСУ по Брянську, ще 37 постраждали. Спікер президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що цей удар нібито «був би неможливий без участі британських фахівців».

Українське командування повідомляло про ураження заводу «Кремній Ел» у січні 2025 року.



Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.



Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.