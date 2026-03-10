Зеленський підтвердив удар по Брянську: мішенню був завод-виробник систем управління ракетами

Українські війська уразили ракетний завод у російському Брянску, заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами увечері 10 березня.

За його словами, про це йому доповів головнокомандувач Збройних сил Украни Сирський.

«Головком мені розказав, яка тільки що пройшла операція. Успішно, до речі. Було уражено Брянський завод. Цей завод виготовляв систему управління всіх видів ракет Російської Федерації. Можу тільки привітати наші Збройні Сили», – заявив Зеленський.

Російська служба Радіо Свобода передає, що про ракетний обстріл Брянська повідомляла низка місцевих телеграм-каналів.

Зокрема, канал ASTRA з посиланням на OSINT-аналіз пише, що в місті знову атакували завод мікроелектроніки «Кремній Ел». Це підприємство виробляє чіпи для ракетних комплексів та безпілотників.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив у соцмережах про наслідки удару по обласному центру. За його твердженням, ЗСУ «навмисно вдарили по мирних жителях», є загиблі та поранені.

Згодом Богомаз повідомив про задимлення продуктами горіння в Радянському районі міста.

Близький до силових структур телеграм-канал Mash стверджує, що удару завдали ракетами Storm Shadow, загинули двоє людей. Також канали повідомляють про 12 постраждалих, офіційного підтвердження цих даних наразі немає. Перед атакою в Брянській області оголошували ракетну небезпеку.

Українське командування повідомляло про ураження заводу «Кремній Ел» у січні 2025 року.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.



