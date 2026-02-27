Росія: в Пермському краї та Свердловській області вперше за час війни оголошували ракетну загрозу

Вдень 27 лютого у щонайменше 10 регіонах Росії оголошували режим ракетної небезпеки, ймовірно, через загрозу ракетної атаки з боку України – про це повідомляли російські медіа.

Водночас голова українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив про оголошення ракетної небезпеки у щонайменше 13 районах, більшість з яких не є прикордонними.

«Про можливу ракетну атаку попереджали влади Татарстану, Башкортостану, Чувашії, Удмуртії, Самарської, Ульяновської, Пензенської, Саратовської, Оренбурзької, Свердловської, Ростовської та Курської областей, а також Пермського краю. Щонайменше у восьми з них ракетна небезпека оголошувалася вперше. Слава українським ракетам», – прокоментував Коваленко.

Зокрема, як повідомляв місцевий телеграм-канал ASTRA, вперше з початку війни про режим ракетної небезпеки було оголошено в Пермському краї та Свердловській області, що на Уралі. Ці регіони відділяє від України понад тисяча кілометрів.

Заявлена дальність української ракети «Фламінго» – до 3 тисяч кілометрів, раніше повідомлялося про удари цими ракетами по Воткінському заводу в Удмуртії.





Українські військові 27 лютого не повідомляли про запуск ракет «Фламінго».

Губернатор прикордонної Ростовської області Юрій Слюсар заявляв, що військові у п’ятницю збили українську ракету, уламки впали на будинок у Таганрозі, ніхто не постраждав. Про тип ракети він не повідомляв.

Крім Ростовської області, ракетну небезпеку оголошували в Татарстані, Башкортостані та інших регіонах Поволжя. Влада Чувашії заявляла про дві ракети – одна, як стверджується, була збита, а друга пішла в бік Оренбурзької області. Згодом піст був вилучений, звернула увагу Baza.

Повідомляється, що в багатьох школах та дитячих садках у цих регіонах скасували заняття. У Чувашії учнів по тривозі спустили до підвалів.

Також повідомлялося про атаку безпілотників на різні регіони Росії. У Курську одна людина загинула, як заявляв губернатор Курської області, через влучання дрона в автосервіс. Ще троє людей зазнали поранень.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона, коли підтверджує ці дані, наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.



