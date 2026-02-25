Російська «Транснєфть» на чверть скоротила прийом нафти після удару дронів у Татарстані – Reuters

Російська компанія «Транснєфть» скоротила обсяги прийому нафти у свою трубопровідну систему приблизно на 250 тисяч барелів на добу після атаки українських безпілотників на насосну станцію в Республіці Татарстан, пише Reuters із посиланням на джерела.

Йдеться про нафтоперекачувальну станцію Калейкіно в Альметьєвському районі Татарстану. Її пропускна спроможність, як зазначає Reuters, становить близько 1 мільйона барелів на добу. 23 лютого українські безпілотники завдали удару по станції. За словами одного з джерел Reuters, тоді спалахнули два нафтові резервуари ємністю по 50 тисяч тонн кожний.

Масштаб збитків поки що не оцінений, але, за словами джерел Reuters, якщо пошкодження виявляться серйозними, це може вплинути на обсяги та якість експорту російської нафти.

Трубопроводи з Калейкіно забезпечують постачання у великі порти, включно з Новоросійськом та Приморськом, а також у систему нафтопроводу «Дружба», яким російська нафта йде до Угорщини та Словаччини, пише Reuters.

Дрони в ніч проти 23 лютого атакували промзону в Альметьєвську, в російському регіоні Татарстан. Внаслідок падіння уламків збитих безпілотників виникла пожежа, люди не постраждали, «ведеться робота з ліквідації наслідків». Про це заявила місцева влада, не уточнюючи подробиць.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів і атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що Сили оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ задля зниження наступальних спроможностей російського агресора.



