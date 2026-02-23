У РФ повідомляють про пожежу на нафтоперекачувальній станції в Татарстані після удару дронів

Дрони в ніч проти 23 лютого атакували промзону в Альметьєвську, в російському регіоні Татарстан. Внаслідок падіння уламків збитих безпілотників виникла пожежа, люди не постраждали, «ведеться робота з ліквідації наслідків». Про це заявила місцева влада, не уточнюючи подробиць.

Російське видання Astra й українські моніторингові телеграм-канали пишуть, що удар завданий по нафтоперекачувальній станції біля села Калейкіне. Станція належить компанії «Транснефть – Прикам’є». Це – великий вузол у магістральній системі трубопроводів.

У Бєлгороді й Бєлгородській області Росії внаслідок обстрілів з боку України почалися перебої з подачею електроенергії, водопостачання і тепла до житлових будинків, заявив губернатор регіону В’ячеслав Гладков. Увечері 22 лютого він заявив про масований ракетний обстріл Бєлгорода і Бєлгородського округу з боку ЗСУ. За словами Гладкова, серйозно пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури.

У Воронежі уламки знищеної високошвидкісної цілі впали на один із об’єктів енергетики, у двох районах міста спостерігалися короткочасні проблеми з енергопостачанням, повідомив губернатор Олександр Гусєв.

У Ростовській області РФ безпілотники збиті в чотирьох районах, інформації про постраждалих і руйнування не надходило, повідомила місцева влада.

Аеропорти Москви, Самари, Ульяновська, Калуги, Саратова, Пензи і Ярославля тимчасово не приймали й не відправляли літаки.

Міноборони Росії вранці 23 лютого у своєму зведенні відзвітувало, що за ніч нібито збили 152 українські безпілотники.

Українські військові повідомлення про атаку не коментували.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що Сили оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ задля зниження наступальних спроможностей російського агресора.