У РФ офіційно підтвердили удар по хімічному заводу в Смоленській області

У Росії офіційно підтвердили ураження хімічного підприємства в місті Дорогобуж Смоленської області. Губернатор регіону Василь Анохін назвав «цивільним» підприємство ПАТ «Дорогобуж», яке виробляє азотні добрива.

«Сьогодні вночі Смоленська область зазнала масованої атаки українськими БПЛА… Противник завдав удару по цивільному виробничому підприємству азотних добрив ПАТ «Дорогобуж». За попередньою інформацією, внаслідок варварської терористичної атаки ЗСУ загинули четверо та поранено 10 співробітників підприємства. Постраждалих доставлено до медичного закладу, де їм надається необхідна допомога», – написав Анохін у телеграмі зранку 25 лютого.

Хімічне підприємство в Дорогобужі виробляє, серед іншого, також аміак – це критично важлива сировина для оборонного сектору, оскільки ця хімічна сполука є базовим компонентом для створення більшості сучасних засобів ураження.

У листопаді та грудні 2025 року підприємство в Дорогобужі вже зазнавало атаки безпілотників. Офіційно в Києві поки що не підтверджували удару по підприємству.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів і атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що Сили оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ задля зниження наступальних спроможностей російського агресора.