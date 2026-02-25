Безпілотники вдарили по хімзаводу в Смоленській області РФ

Українські безпілотники, за повідомленнями українських та російських телеграм-каналів, у ніч проти 25 лютого атакували хімічний завод у місті Дорогобуж у Смоленській області Росії.

Кілька телеграм-каналів, зокрема Mash, пишуть, що в результаті атаки загинули четверо людей, ще четверо поранені. Російська влада офіційно не повідомляла про атаку на завод і ймовірні жертви. Міноборони Росії в ранковому зведенні вказало лише, що над Смоленською областю вночі було збито 14 безпілотників.

Українські моніторингові канали Exilenova+ та Supernova+ з посиланням на фотографії та відео підтверджують, що удару завдали по хімзаводу ПАТ «Дорогобуж», на якому виробляють у тому числі аміак (це критично важлива сировина для оборонного сектору, оскільки ця хімічна сполука є базовим компонентом для створення більшості сучасних засобів ураження).

У листопаді та грудні 2025 року підприємство в Дорогобужі вже зазнавало атаки безпілотників. Офіційно в Києві поки що не підтверджували удару по підприємству.

Як звернуло увагу видання ASTRA, у місцевих пабліках з’явилося повідомлення, що заняття у всіх школах Дорогобужа сьогодні скасовані.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів і атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що Сили оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ задля зниження наступальних спроможностей російського агресора.