У Росії заявили про атаку дронів на підприємство у Тольятті

У Росії у місті Тольятті внаслідок атаки безпілотників пошкоджено промисловий завод, повідомив губернатор області Самарської В’ячеслав Федорищев. За його словами, проводяться необхідні роботи щодо відновлення об’єкта.

Назву підприємства Федорищев не уточнив. Проте у телеграм-каналах повідомляють про атаку на «КуйбишевАзот».

Телеграм-канал ASTRA також передбачає, що горить «КуйбишевАзот», але зазначає, що поряд із заводом розташоване інше підприємство – «Тольяттікаучук».

За даними телеграм-каналу «Крымский ветер», горить один із цехів «КуйбишевАзота».

«КуйбишевАзот», як зазначається на сайті підприємства, – це одна з провідних російських хімічних компаній, лідер у виробництві капролактаму та продуктів його переробки, входить до числа найбільших виробників азотних добрив.

Крім того, вночі телеграм-канали повідомляли про вибухи у підконтрольному Росії Маріуполі. За даними проекту Dnipro Osint, ЗСУ вразили склад боєприпасів у районі аеродрому, відбулася детонація. Незалежного підтвердження цих даних немає.

Українські військові повідомлення про атаку поки що не коментували.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».