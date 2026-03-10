У Генштабі ЗСУ показали кадри ураження оборонного заводу в російському Брянську

Генеральний штаб ЗСУ ввечері 10 березня підтвердив ураження оборонного заводу в російському Брянську.

«В рамках системного зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів ракетами повітряного базування Storm Shadow по брянському заводу мікроелектроніки «Кремній Ел», – ідеться в повідомленні.

Українське командування називає «Кремній Ел» «критично важливою ланкою в ланцюжку виробництва російського «високоточного» озброєння», «завод спеціалізується на дискретній напівпровідниковій техніці та інтегральних мікросхемах, які є «мізками» та «нервовою системою» сучасної зброї, зокрема ракет «Іскандер», наголошують у Генштабі.

«Зафіксовано ураження цілі та значне пошкодження виробничих потужностей. Масштаби завданих збитків уточнюються», – вказано в повідомленні.

Російська влада про ураження підприємства військово-промислового комплексу не інформує, називаючи удар ЗСУ «терористичною ракетною атакою». Губернатор Брянської області Олександр Богомаз стверджує, що «шестеро мирних громадян загинули, 37 поранені».

Українське командування повідомляло про ураження заводу «Кремній Ел» у січні 2025 року.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.