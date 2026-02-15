У російському Брянську після атаки дронів фіксують часткове знеструмлення

Унаслідок повітряної атаки по енергетичних об’єктах Брянської області Росії в п’яти муніципалітетах та частині обласного центру зникли електрика та опалення, повідомляють російські телеграм-канали з посиланням на губернатора Олександра Богомаза.

Спершу він повідомив про понад 170 збитих дронів, але згодом визнав проблеми з електро- і теплопостачанням, пише телеграм-канал Astra.

«Усі аварійні бригади перебувають на своїх місцях. Йде підключення резервних потужностей. Тривають роботи з підключення об'єктів тепло- та енергопостачання», – цитує очільника регіону телеграм-канал «Новости Брянска и области».

Українські військові наразі не коментували повідомлень із Росії.

Російські військові практично щодня завдають ударів по об’єктах енергетики в Україні, через що без світла, а іноді тепла і води регулярно залишаються жителі різних регіонів, в тому числі Київ. Упродовж останніх місяців аналогічні повідомлення стали надходити з деяких російських областей, приміром із Бєлгородської.



