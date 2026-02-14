Росія: частина будинків Бєлгорода лишилася без гарячої води через удари ЗСУ – губернатор

У будинках Бєлгорода з централізованим теплопостачанням не буде гарячої води до кінця опалювального сезону, заявив 14 лютого губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

За його словами, це є результатом обстрілів українських військових.

«Всі аварійні бригади перебувають на місцях, працюють, але, на жаль, пошкодження після обстрілів ЗСУ дуже велике та дуже серйозне», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Гладков підкреслив, що у цих будинках зберігається подача холодної води, «відведення каналізації, підведення газу, тепла та електроенергії за допомогою постійних або резервних джерел енергозабезпечення».

При цьому в суботу та неділю можливе відключення електрики в зв’язку з ремонтними роботами.

Увечері 13 лютого Бєлгород зазнав ракетного обстрілу, внаслідок якого, за даними влади, двоє людей загинули, ще п’ять зазнали поранень. Тоді Гладков заявляв про «серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури» та знеструмлення.

Місцеве видання «Пепел» пише, що удару зазнала ТЕЦ. Останніми тижнями українські військові регулярно завдають ударів по об’єктах енергетики у Бєлгороді, через що у місті регулярно відбуваються відключення електроенергії.

Російські військові практично щодня завдають ударів по об’єктах енергетики в Україні, через що без світла, а іноді тепла і води регулярно залишаються жителі різних регіонів, в тому числі Київ.