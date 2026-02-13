Генштаб ЗСУ заявив про ураження низки об’єктів сил РФ, зокрема пунктів дислокації операторів БпЛА

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження російської радіолокаційної станції «Небо-У», районів зосередження операторів БпЛА, складу матеріально-технічних засобів на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, на ТОТ Запорізької області, у районах Солодководного та Любимівки, Сили оборони уразили зосередження живої сили противника, а у районах Токмака та Михайлівки – російські пункти дислокації операторів БпЛА.

За повідомленням, також на ТОТ Донецької області, у районі Селидового, уражено російський склад матеріально-технічних засобів, а у районі Комишувахи – район зосередження військової техніки противника.



У Генштабі також заявляють, що вчора у районі Євпаторії на території окупованого Криму було уражено російську радіолокаційну станцію 55Ж6У «Небо-У».

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються, зазначають у штабі.

Російська сторона ці повідомлення наразі не коментувала.

Читайте також: Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російського НПЗ в Ухті – за 1750 кілометрів від кордону

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що Сили оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ задля зниження наступальних спроможностей російського агресора.