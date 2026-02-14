Кличко каже, що у 400 столичних будинків повернули опалення

У 400 столичних будинків повернули опалення, повідомив зранку 14 лютого мер Києва Віталій Кличко.

«Комунальники працюють, щоб відновити теплопостачання в інші багатоповерхівки, які опинилися без тепла внаслідок атаки ворога на інфраструктуру Києва 12 лютого. Тоді, нагадаю, без опалення опинилися 2600 житлових будинків» – наголосив він.

12 лютого вночі війська РФ били балістикою по обʼєктах інфраструктури Києва, повідомив міський голова Віталій Кличко. У Києві через цю атаку ще 2 600 будинків залишилися без опалення. За словами мера, це багатоповерхівки в Деснянському, Дніпровському, Печерському та Соломʼянському районах.

Кличко нагадав, що понад 1 100 багатоповерхівок у Деснянському та Дарницькому районах не мали опалення після попередніх обстрілів, які завдали критичних пошкоджень Дарницькій ТЕЦ.

Читайте також: Україна вистояла, незважаючи на удари армії Росії по енергетиці. А морози відступлять

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) заявили про обшуки в «Київтеплоенерго» і загрозу для роботи компанії, зокрема відновлення теплопостачання будинків.

Як повідомила пресслужба КМДА, 12-13 лютого представники СБУ двічі провели обшуки в головному офісі підприємства на підставі однієї ухвали суду.

«Через зупинку роботи центрального офісу порушена координація персоналу та структурних підрозділів. У найкритичніший момент для міста процеси, необхідні для відновлення теплопостачання, були фактично заблоковані», – повідомили в КМДА.

У «Київтеплоенерго» заявили, що нібито вилучалась навіть технічна документація та проєкти договорів, необхідні для відновлення пошкоджених об’єктів і підключення нового обладнання, а «відновлення вилучених документів займе значний час, що загальмує відновлювальні роботи та підключення нового обладнання».

КМДА стверджує, що процесуальні дії щодо керівників і кадровий дефіцит ускладнюють роботу підприємств зимового утримання. За даними місцевої влади, з початку осінньо-зимового сезону 2025–2026 рр. посадовим особам комунальних підприємств вручили 12 підозр у межах розслідувань, пов’язаних із зимовим утриманням.

СБУ наразі про ці слідчі дії не повідомляла.