Росія: у Бєлгороді внаслідок атаки по підстанції зникло світло

Увечері 7 лютого у російському Бєлгороді внаслідок атаки зникло світло, йдеться у повідомленнях місцевих телеграм-каналів.

Відомо, що після 19:00 у каналі «Пепел Бєлгород» написали, що в місті прогриміли вибухи на тлі загрози ракетної атаки. Після цього в Бєлгороді та Бєлгородській окрузі зникло світло.

За даними телеграм-каналу, щонайменше два удари було завдано по електропідстанції «Бєлгород» на вулиці Сторожова, а також було атаковано ТЕЦ «Луч».

Водночас губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков підтвердив, що атака була по енергетичній інфраструктурі, внаслідок чого виникли пошкодження. Також він сказав, що це нібито вже друга атака за день.

Об’єкти енергетики Бєлгорода в останні тижні нерідко зазнають ударів, через що у місті й області виникають перебої з електрикою і теплопостачанням.

В умовах бойових дій перевірити інформацію сторін не завжди є можливим.

Російські війська з початком осені 2025 року посилили обстріли української енергетики, внаслідок чого по всій Україні діють графіки погодинних вимкнень світла і графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу, а у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі через російські удари в окремих регіонах застосовуються аварійні знеструмлення. Крім того, внаслідок ударів жителі українських міст регулярно залишаються без опалення на тлі морозів.