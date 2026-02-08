У російському Бєлгороді 80 тисяч людей залишаються без тепла

У прикордонному з Україною російському обласному центрі Бєлгород після обстрілів та аварій на комунальних мережах без опалення 8 лютого залишалося близько 80 тисяч людей. Про це повідомив губернатор області В’ячеслав Гладков. Крім того, близько трьох тисяч містян ще зранку в неділю були без газу і приблизно тисяча – без електроенергії.

За словами Гладкова, «героїчні зусилля енергетиків» поки що не призвели до відновлення теплопостачання.

У будівлях уряду області, адміністрації Бєлгорода та інших відкриті пункти обігріву, де можна зарядити телефони та посидіти в теплі.

Увечері 7 лютого після ракетного обстрілу з боку української армії у Бєлгороді стався блекаут. Влада повідомила про удар по «інфраструктурному об’єкту». За твердженням OSINT-аналітиків видання ASTRA, під атакою знову опинилася ТЕЦ «Луч» – газотурбінная теплоелектроцентраль, одна з основних енерго- та теплостанцій Бєлгорода, що забезпечує електрикою й теплом частину мікрорайону Харківська гора та інші райони міста.

Українські військові, особливо останнім часом, нерідко обстрілюють енергетичні об’єкти в Росії. Російські військові здійснюють значно масштабніші атаки на енергетичну інфраструктуру України. Ці атаки дедалі більше ускладнюють життя мирного населення в середині зими, що призводить до масштабних відключень електрики й теплопостачання.