З ураженого Іраном танкера врятували 23 членів екіпажу, всі – громадяни Грузії

Усіх 23 грузинських членів екіпажу танкера під прапором Мальти, ураженого Іраном біля узбережжя Іраку, було врятовано – про це грузинській службі Радіо Свобода повідомила дружина одного з моряків.

Два нафтових танкери, що були в територіальних водах Іраку, зазнали атаки в Перській затоці рано вранці 12 березня. Моряки розповідали про скоординовану атаку з використанням дронів та вибухових пристроїв.

Іранське державне телебачення підтвердило атаку, повідомивши, що принаймні одне судно уразив іранський безпілотний апарат із води.

Одним із уражених суден був танкер ZEFYROS під прапором Мальти, на якому перебували 23 моряки-громадяни Грузії, тоді як друге судно, яке постраждало, SAFESEA VISHNU, ходило під прапором Маршаллових островів і було зафрахтовано іракською компанією, повідомляє Іракська державна організація з маркетингу нафти (SOMO).





Дружина одного з членів екіпажу Іраклія Джаші Нінчо Сурманідзе розповіла Радіо Свобода, що розмовляла з чоловіком близько опівночі, і «все було добре».

«Потім він знову зателефонував мені близько 2:30 ночі та швидко сказав: «У нас все гаразд, всі вижили», – додала вона.

Згодом того ж ранку, за словами Сурманідзе, чоловік розповів їй, що дрон врізався в їхній танкер, спричинивши пожежу, яка сильно пошкодила судно:

«Він сказав, що все згоріло».

За даними влади Іраку, загалом 38 моряків було врятовано з танкерів, які зазнали нападу, їх переправили до іракського порту. Іракські посадовці повідомляли, що внаслідок удару один моряк загинув, хоча особа та громадянство жертви не розголошуються.

Сурманідзе сказала, що її чоловік працював на борту судна близько шести місяців і мав повернутися до Грузії 10 березня, перш ніж корабель був затриманий через конфлікт на Близькому Сході.

Читайте також: Ціна на нафту знову перевищила 100 доларів, оскільки атаки в Перській затоці сколихнули ринки

«Якби в регіоні не було війни, він би вже був удома», – сказала вона.

Посадовці Агентства морського транспорту Грузії та Міністерства закордонних справ не надали коментарів, коли з ними зв’язалася грузинська служба Радіо Свобода, заявивши, що інформація про інцидент буде оприлюднена пізніше.

Напад стався на тлі зростання напруженості в регіоні, оскільки Іран відповідає на триваючі авіаудари США та Ізраїлю.

Деякі аналітики стверджують, що повідомлення про використання дронів, дистанційно активованих вибухових пристроїв та морських дронів свідчать про комбінований морський удар, спрямований на пошкодження танкерів і водночас на обмеження прямого протистояння.

Значна частина кампанії Тегерана, схоже, спрямована на порушення роботи світових енергетичних ринків, особливо на удари по цілях навколо Перської затоки, включаючи судна, що підвищує ризики безпеки для комерційних судноплавних маршрутів, які є життєво важливими для нафтогазової промисловості.