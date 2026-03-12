Італійська база в Іраку зазнала ракетного удару

Міністерство оборони Італії повідомляє, що база країни в Ербілі, поблизу іранського кордону на півночі Іраку, була вражена ракетою.



«Загиблих і поранених серед італійського персоналу немає», – йдеться у повідомленні міністерства на X від 12 березня.



Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні пізніше «рішуче засудив» напад.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану почалася 28 лютого і спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.







