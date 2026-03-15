Трамп: остання людина, від якої нам потрібна допомога – Зеленський

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю NBC News вкотре публічно відкинув допомогу України у захисті від іранських дронів.

Президента Сполучених Штатів запитали про критику з боку деяких іноземних лідерів щодо скасування санкцій проти Росії. Він не відповів прямо, сказавши: «я здивований, що Зеленський не хоче укладати угоду. Скажіть Зеленському, щоб він уклав угоду, бо Путін готовий укласти угоду».

Трамп заявив, що «із Зеленським набагато складніше домовитися».

Президент США також заявив, що Вашингтону «не потрібна допомога», додавши, що «остання людина, від якої нам потрібна допомога, – це Зеленський».

Водночас він не став коментувати, чи отримали США допомогу від України з дронами-перехоплювачами на тлі операції проти Ірану.

На початку березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці. Financial Times писало, що США і неназвана країна Перської затоки цікавляться купівлею українських дронів-перехоплювачів. В Ірані назвали Україну «законною ціллю».



