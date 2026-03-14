Трамп заявив, що «багато країн можуть розгорнути військові кораблі для захисту Ормузької протоки»

Президент США Дональд Трамп заявив, що країни, які постраждали від спроби Ірану закрити Ормузьку протоку, можуть направити військові кораблі, щоб допомогти зберегти ключовий судноплавний шлях відкритим разом з американськими силами.

«Багато країн… надішлють військові кораблі разом зі Сполученими Штатами… щоб зберегти протоку відкритою та безпечною», – написав він на платформі Truth Social 14 березня.

Трамп заявив, що Сполучені Штати «вже знищили 100% військового потенціалу Ірану», і що загроза, яку становить Іран, була «повністю знищена». Однак він попередив, що Іран все ще може загрожувати судноплавству за допомогою безпілотників, мін або ракет.

Він додав, що Сполучені Штати продовжуватимуть завдавати ударів по іранських прибережних цілях та суднах, заявивши, що Вашингтон забезпечить, щоб протока була «відкритою, безпечною та вільною».

Президент США напередодні заявив, що військово-морські сили його країни «дуже скоро» почнуть супроводжувати комерційні нафтові танкери через Ормузьку протоку. Водночас він точних строків не назвав.

Практично повне перекриття Ормузької протоки призвело до скорочення видобутку нафти великими виробниками в Перській затоці та зростання цін на енергоносії. Вранці 12 березня ціна нафти марки Brent знову перевищила 100 доларів за барель.

США та Ізраїль завдають ударів по Ірану з 28 лютого. Тегеран у відповідь атакує Ізраїль та американські військові бази в Перській затоці.



