В Ірані назвали Україну «законною ціллю» через допомогу Ізраїлю

Голова Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ебрагім Азізі заявив, що Україна нібито стала «стороною війни», надаючи дронову підтримку Ізраїлю, і тому може розглядатися як «законна ціль» для Ірану.

У дописі в соцмережі X Азізі зазначив, що «надаючи безпілотну підтримку ізраїльському режиму, Україна фактично втягнулася у війну і, відповідно до статті 51 Статуту ООН, перетворила всю свою територію на законну ціль для Ірану».

Українська влада наразі публічно дану заяву не коментувала.

Заява пролунала на тлі загострення напруженості між Іраном та Ізраїлем. Раніше Азізі також заявляв, що американські та ізраїльські бази в регіоні можуть вважатися «законними цілями» для Ірану у разі ескалації конфлікту.

Офіційний Київ не повідомляв про надання Ізраїлю військової допомоги безпілотниками. Водночас Україна неодноразово звинувачувала Іран у підтримці Росії у війні проти України та постачанні ударних дронів, які використовуються для атак на українські міста.

9 березня президент Володимир Зеленський розповів, що Україна після початку операції США й Ізраїлю проти Ірану отримала 11 запитів на постачання безпілотників, здатних відбивати атаки дронів. За його словами, з такими запитами звернулися країни, які є регіональними сусідами Ірану, а також європейські держави і США.

4 березня президент повідомив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці, й про це вже домовляються.

Видання Financial Times також писало, що США і неназвана країна Перської затоки цікавляться купівлею українських дронів-перехоплювачів, щоби збивати іранські «шахеди». Тим часом, Зеленський пропонував країнам Близького Сходу «тихий обмін» і допомогу: натомість хоче отримати ракети для систем ППО.



