«Ми повинні дотримати свого слова»: Макрон про 90-мільярдну позику ЄС для України

Лідери Європейського Союзу узгодили рішення надати Україні 90 мільярдів євро кредиту на основі спільних запозичень ЄС із огляду на контекст війни, яка триває, нагадав президент Франції Емманюель Макрон. Цей контекст не змінився, відтак рішення актуальне, заявив він на спільній конференції з Володимиром Зеленським у Парижі 13 березня, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Водночас Макрон підкреслив, що виступає за відновлення нафтопроводу «Дружба», через який Угорщина блокує надання Україні позики. Прем’єр-міністр країни Віктор Орбан вимагає поновлення прокачки через нього нафти, зупиненої внаслідок січневих обстрілів нафтогону Росією.

«Я розділяю два питання, і я рішуче хочу вирішити обидва. Ми повинні дотримати наші слова. 90 мільярдів повинні бути передані в умовах, які були погоджені в грудні, тоді як «Дружба» повинна бути відреставрована, і все це повинно бути зроблено дуже прозоро», – заявив Макрон.





Зеленський своєю чергою заявив про координацію позицій України і держав ЄС перед їхнім самітом у Брюсселі, запланованим на 19-20 березня, «щоб вийти на розблокування цих коштів».

«Коли Росія зараз фактично отримує додаткові ресурси завдяки черговій дестабілізації (на Близькому Сході – ред.), Україна має отримати те, в чому Європа вже ухвалила рішення. Важливо, щоб рішення Європи працювали», – підкреслив Зеленський.

Нафтопровід «Дружба» – транзитом через територію України – забезпечує транспортування російської нафти до Європи, зокрема Угорщини та Словаччини. Після початку повномасштабного вторгнення ЄС заборонив купувати російську нафту. Для Угорщини, Словаччини та Австрії зробили відтермінування, як для держав, що не мають доступу до моря, тобто не можуть приймати нафтові танкери з інших країн та залежні від труби «Дружба». Австрія змогла диверсифікувати постачання нафти.

Наприкінці січня, за даними української сторони, нафтопровід був пошкоджений у результаті російських обстрілів. Угорські та словацькі посадовці відкидають це твердження. Угорщина заявила, що нібито нещодавно опубліковані супутникові дані свідчать, що немає жодної технічної чи експлуатаційної причини, яка б завадила негайному поверненню трубопроводу до нормальної роботи.

Словаччина та Угорщина блокують схвалення 20-го пакету санкцій проти Росії й виділення багатомільярдного кредиту Україні, про який лідери ЄС домовилися на саміті в грудні. Дві країни обіцяють зберігати вето, доки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом «Дружба».



