У МЗС пропонували Угорщині узгодити нові терміни візиту делегації в Україну – джерела

Міністерство закордонних справ України у відповіді на ноту угорського посольства щодо планованого візиту делегації цієї країни назвало обрані Угорщиною дати «неприйнятними» і пропонувало узгодити нові, повідомили Радіо Свобода джерела в дипломатичних колах, які побажали залишитися неназваними.

«Для української сторони запропоновані у згаданій ноті посольства терміни візиту є неприйнятними. Пропонуємо угорській стороні узгодити дипломатичними каналами нові терміни здійснення візиту угорської делегації на чолі з заступником міністра енергетики паном Габором Цепеком», – йшлося в документі, датованому 10 березня, який є у розпорядженні Радіо Свобода.

Раніше сьогодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив президента України Володимира Зеленського у «брехні» через його заяву про те, що він не знає, що в Україні робить угорська делегація.

«Зеленський стверджує, що не знав про прибуття угорської делегації до України, оскільки угорський уряд не узгоджував візит з МЗС України… Вчора ми офіційною дипломатичною нотою повідомили українцям, що угорська делегація на чолі з заступником міністра енергетики Габором Цепеком вирушить до України для розслідування стану нафтопроводу «Дружба», а також ми просили про зустріч з міністром енергетики України», – написав Сійярто у соцмережах, долучивши копію ноти.

11 березня заступник міністра енергетики Угорщини Габор Цепек заявив, що делегація з його країни вирушила до України з метою проведення переговорів щодо відновлення роботи нафтопроводу «Дружба» і перевірки його стану. За його словами, мета місії – твердо представляти угорські інтереси за столом переговорів і відкрити нафтопровід «Дружба».

Натомість у МЗС України заявили, що знають про в’їзд групи громадян Угорщини, які прибули на територію України «за загальними правилами для всіх громадян країн Шенгенської зони, користуючись безвізом», але «ця група осіб не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей, тож точно некоректно називати їх «делегацією».

Нафтопровід «Дружба» – транзитом через територію України – забезпечує транспортування російської нафти до Європи, зокрема Угорщини та Словаччини.

Після початку повномасштабного вторгнення ЄС заборонив купувати російську нафту. Для Угорщини, Словаччини та Австрії зробили відтермінування, як для держав, що не мають доступу до моря, тобто не можуть приймати нафтові танкери з інших країн та залежні від труби «Дружба». Австрія змогла диверсифікувати постачання нафти.

Наприкінці січня, за даними української сторони, нафтопровід був пошкоджений у результаті російських обстрілів. Угорські та словацькі посадовці відкидають це твердження. Угорщина заявила, що нібито нещодавно опубліковані супутникові дані свідчать, що немає жодної технічної чи експлуатаційної причини, яка б завадила негайному поверненню трубопроводу до нормальної роботи.

Словаччина та Угорщина блокують схвалення 20-го пакету санкцій проти Росії й виділення багатомільярдного кредиту Україні, про який лідери ЄС домовилися на саміті в грудні. Дві країни обіцяють зберігати вето, доки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом «Дружба».

