«Ця група не має офіційного статусу» – речник МЗС про угорців, які їдуть подивитися на «Дружбу»

В українському зовнішньополітичному відомстві знають про в’їзд групи громадян Угорщини, які прибули на територію України «за загальними правилами для всіх громадян країн Шенгенської зони, користуючись безвізом». Про це 11 березня в спілкуванні з журналістами заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

«Будь-які особи з туристичною метою можуть саме так заїхати в Україну з країн Шенгену. На території України ця група осіб не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей, тож точно некоректно називати їх «делегацією». На території України можуть перебувати громадян інших держав, які з повагою ставляться до України і дотримуються загальних правил відвідин, зокрема з туристичною метою», – сказав представник МЗС.

Раніше 11 березня заступник міністра енергетики Угорщини Габор Чепек заявив, що делегація з його країни вирушила до України з метою проведення переговорів щодо відновлення роботи нафтопроводу «Дружба» та перевірки його стану. За його словами, мета місії – твердо представляти угорські інтереси за столом переговорів та відкрити нафтопровід «Дружба».

Нафтопровід «Дружба» – транзитом через територію України – забезпечує транспортування російської нафти до Європи, зокрема Угорщини та Словаччини.

Після початку повномасштабного вторгнення ЄС заборонив купувати російську нафту. Для Угорщини, Словаччини та Австрії зробили відтермінування, як для держав, що не мають доступу до моря, тобто не можуть приймати нафтові танкери з інших країн та залежні від труби «Дружба». Австрія змогла диверсифікувати постачання нафти.

Наприкінці січня, за даними української сторони, нафтопровід був пошкоджений у результаті російських обстрілів. Угорські та словацькі посадовці відкидають це твердження. Угорщина заявила, що нібито нещодавно опубліковані супутникові дані свідчать, що немає жодної технічної чи експлуатаційної причини, яка б завадила негайному поверненню трубопроводу до нормальної роботи.

Словаччина та Угорщина блокують схвалення 20-го пакету санкцій проти Росії й виділення багатомільярдного кредиту Україні, про який лідери ЄС домовилися на саміті в грудні. Дві країни обіцяють зберігати вето, доки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом «Дружба».