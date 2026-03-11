Угорщина направила до України місію для з’ясування стану нафтопроводу «Дружба» – заступник міністра

Угорська делегація вирушила до України з метою проведення переговорів щодо відновлення роботи нафтопроводу «Дружба» та перевірки його стану, заявив заступник міністра енергетики Угорщини Габор Чепек у фейсбуці.



«Уряд створив делегацію для проведення місії з вивчення фактів щодо нафтопроводу. Наше завдання – з’ясувати стан нафтопроводу та створити умови для його відновлення. Нехай усім буде зрозуміло, що ця нафта є власністю Угорщини, на неї не поширюються жодні санкції, ні ЄС, ні США. Ця нафта належить нам», – заявив Чепек, якого цитує угорське видання Index.



За його словами, мета місії – твердо представляти угорські інтереси за столом переговорів та відкрити нафтопровід «Дружба».



Українська сторона наразі цей візит не коментувала. Радіо Свобода звернулося до Міненерго з проханням про коментар.

Нафтопровід «Дружба» – транзитом через територію України – забезпечує транспортування російської нафти до Європи, зокрема Угорщини та Словаччини.

Після початку повномасштабного вторгнення ЄС заборонив купувати російську нафту. Для Угорщини, Словаччини та Австрії зробили відтермінування, як для держав, що не мають доступу до моря, тобто не можуть приймати нафтові танкери з інших країн та залежні від труби «Дружба». Австрія змогла диверсифікувати постачання нафти.

Наприкінці січня, за даними української сторони, нафтопровід був пошкоджений у результаті російських обстрілів. Угорські та словацькі посадовці відкидають це твердження. Угорщина заявила, що нібито нещодавно опубліковані супутникові дані свідчать, що немає жодної технічної чи експлуатаційної причини, яка б завадила негайному поверненню трубопроводу до нормальної роботи.

Словаччина та Угорщина блокують схвалення 20-го пакету санкцій проти Росії й виділення багатомільярдного кредиту Україні, про який лідери ЄС домовилися на саміті в грудні. Дві країни обіцяють зберігати вето, доки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом «Дружба».

6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада «захопила в заручники» сімох українських громадян, які є співробітниками державного «Ощадбанку» і виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією й Україною.

Згодом затриманих українців депортували, але міністр транспорту Угорщини Янош Лазар заявив 10 березня, що Будапешт не повертатиме Україні кошти, вилучені із затриманих інкасаторських автомобілів.

Йдеться про про 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро та 9 кілограм золота, які належать українському «Ощадбанку».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав заяву Лазара зізнанням у захопленні заручників і крадіжці.