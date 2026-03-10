«Від Європи потрібно не мовчати»: Зеленський про арешт коштів «Ощадбанку» в Угорщині

Президент Володимир Зеленський 10 березня прокоментував ситуацію з майном «Ощадбанку», яке конфіскувала Угорщина.

«Я думаю, що ваш приклад з бандитизмом дуже підходить», – сказав він, коментуючи формулювання журналістів про дії Будапешта.

За словами президента, він обговорював ситуацію з багатьма партнерами, хоча не уточнив, із ким саме:

«Ще раз повторю вам вже офіційно, публічно те, що говорив багатьом нашим друзям: від Європи потрібно сьогодні одне – не мовчати».

Міністр транспорту Угорщини Янош Лазар заявив 10 березня, що Будапешт не повертатиме Україні кошти, вилучені із затриманих інкасаторських автомобілів:

«Ми їм гроші не повернемо. Гроші поки що залишаться тут, ми чекаємо на відкриття нафтопроводу (ідеться про «Дружбу» – ред.) та на нові українські грошові постачання через Угорщину».





Йдеться про про 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро та 9 кілограм золота, які належать українському «Ощадбанку». Інкасаторів, які перевозили кошти, та їхній супровід раніше депортували з Угорщини.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав заяву Лазара зізнанням у захопленні заручників і крадіжці. «Такі дії потрібно називати їхніми іменами: державний тероризм», додав дипломат.

6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада «захопила в заручники» сімох українських громадян, які є співробітниками державного «Ощадбанку» і виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією й Україною. Національна поліція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України і службового автомобіля «Ощадбанку» на території Угорщини.

МЗС порадило громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини або транзитом через неї на тлі цієї події.







