Парламент Угорщини ухвалив резолюцію щодо членства України в ЄС

Парламент Угорщини ухвалив резолюцію, яка відхиляє членство України в ЄС, повідомив речник уряду країни Золтан Ковач.

Документ було схвалено 142 голосами «за», 28 були «проти» та 4 «утрималися».



У резолюції зазначається, що Будапешт проти вступу України до ЄС, оскільки країна перебуває у стані війни, і її вступ ризикує зробити Євросоюз прямою стороною конфлікту.



«Резолюція закликає уряд підтримувати міжнародні мирні зусилля, уникати надсилання грошей чи зброї Україні та запобігати втягуванню у війну як Угорщини, так і ЄС. Вона також закликає до опору ініціативам, які перетворили б ЄС на військовий союз, та будь-яким спробам інституцій ЄС обійти правило одноголосності в процесі схвалення рішень», – написав він у соцмережі Х.



Більшість у 199-місному парламенті має партія угорського прем’єра Віктора Орбана «Фідес» – 135 представників.



Угорське видання Index звертало увагу, що 10 березня – останній день терміну повноважень нинішнього складу парламенту. 12 квітня в Угорщині мають відбутися парламентські вибори.

У процесі вступу до ЄС країни-кандидати проходять переговори за 35 розділами законодавства ЄС, об’єднаними у 6 тематичних кластерів. Вони охоплюють ключові сфери – від верховенства права та державного управління до внутрішнього ринку, енергетики, сільського господарства та зовнішніх відносин.

Для відкриття та закриття кожного з них потрібна одностайна згода всіх країн-членів ЄС. Угорщина не погоджується відкривати кластери для України. Її прем’єр Віктор Орбан наполягає, що вступ України до ЄС принесе війну в Європу і загалом невигідний Євросоюзу.

Через це Україна не змогла відкрити жодного переговорного кластера у 2025 році.

Відкриття кожного кластера означає початок переговорів щодо групи реформ, необхідних для наближення законодавства до стандартів ЄС.