Зеленський закликав США до більшого тиску на РФ після слів Трампа, що Путін «готовий укласти угоду»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США мають чинити більше тиску на Росію, а не на нього. Він сказав про це в інтерв’ю виданню Politico після того, як минулого тижня американський президент Дональд Трамп заявив цьому ж виданню, що його український колега Володимир Зеленський не виявляє достатньої готовності до переговорів, які могли б покласти край російсько-українській війні, а натомість лідер РФ Володимир Путін «готовий укласти угоду» про припинення війни.

«Ми не довіряємо Росії, але я думаю і вірю, що американці справді хочуть закінчити цю війну. Я сподіваюся, що вони нам допоможуть, але необхідно чинити більше тиску на Росію, а не на мене», – заявив Володимир Зеленський.

Незважаючи на критику, що пролунала на адресу Києва, переговори зі спецпосланцями президента США у грудні продемонстрували готовність адміністрації Трампа надати Україні гарантії безпеки, які б стали основою мирної угоди. Проте, за словами Зеленського, подробиць про параметри поки що немає: «Будемо чесними. Для нас це дуже важливо, але у нас немає чіткої відповіді».

«Президент Трамп запитав мене: «Ви вірите, що наші гарантії безпеки можуть бути сильнішими за НАТО?» Я відповів: «Так, сьогодні це залежить від вас. Це залежить від вас, пане президенте. Нехай Бог благословить нас, якщо ми отримаємо гарантії безпеки, які будуть сильнішими, ніж гарантії НАТО. Але що буде після вас? І що буде після мене?», – заявив президент України. За його словами, гарантії безпеки мають бути схвалені парламентами обох країн, щоб у майбутньому їх не могли переглянути.

У згаданому інтерв’ю минулого тижня Дональд Трамп відмовився уточнювати, що саме для Зеленського є перешкодою для домовленостей, але повторив, що президент України «має взятися за справу і укласти угоду».

«Немислимо, щоб він був перешкодою. У вас немає карт. Тепер у нього ще менше карт», – повторив Трамп тезу, яку раніше вже виголошував.

3 березня після переговорів із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом Трамп говорив, що припинення війни РФ проти України залишається одним з його важливих пріоритетів.

Він тоді повторив, що, як він вважав, завершення цієї війни можна буде досягти набагато легше, але між «Путіним і Зеленським є величезна ненависть». «Іноді я звинувачую одну сторону, іноді – іншу», – додав Трамп.

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

5 та 6 березня Україна та Росія також провели обмін полоненими. Україна змогла повернути 500 військових з російського полону. Домовленості про цей обмін було досягнуто на перемовинах у Женеві у лютому.

Чергова зустріч, яка планувалася минулого тижня в столиці ОАЕ Абу-Дабі, була відкладена на невизначений час через загострення ситуації на Близькому Сході.

