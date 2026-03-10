Трамп: розмова з Путіним була «дуже хорошою», він хоче бути «конструктивним»

Президент США Дональд Трамп назвав «дуже хорошою» розмову з російським президентом Володимиром Путіним.



«У мене була дуже хороша розмова з президентом Путіним. У нас було багато людей на лінії з нашого боку, з його боку. Ми говорили про Україну – це просто нескінченна боротьба», – сказав він на пресконференції у Білому домі.



Трамп знову заявив про «величезну ненависть» між Путіним і українським президентом Зеленським.



«Вони, здається, не можуть домовитися. Але я думаю, що це була позитивна розмова з цього питання. І ми, очевидно, говорили тоді про Близький Схід, і він хоче бути корисним. Я сказав, що ви могли б бути більш корисними, закінчивши війну між Україною та Росією. Це було б більш корисно. Але у нас була дуже хороша розмова, і він хоче бути дуже конструктивним», – додав президент США.

Під час спілкування з журналістами Трамп також заявив, що США скасують санкції проти певних країн і які пов’язані з нафтою. Але він не уточнив, про які країни йдеться.

У Кремлі заявили, що Трамп і Путін під час розмови обговорювалися можливі розв’язання українського й іранського конфліктів. Як заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, президент РФ розповів Трампу про «успішне просування російських військ» як фактор, який має спонукати Україну до переговорів.

Натомість раніше сьогодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що активні дії ЗСУ змушують армію Росії переносити дати запланованих операцій. За його оцінкою, українські війська протягом місця відновили контроль над більшою площею української території, ніж за цей же час захопила армія Росії – це сталося вперше з часів Курської операції 2024 року.

Трамп і Путін неодноразово обговорювали Україну минулого року, але це їхня перша розмова у 2026 році.

Після початку операції США й Ізраїлю проти Ірану зусилля щодо зупинки війни РФ в Україні сповільнилися. Президент України Володимир Зеленський заявив, що запланована на цей тиждень тристороння зустріч представників України, США і Росії відкладається.