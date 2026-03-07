Завершенню війни заважає «сильна ненависть» між Зеленським і Путіним – Трамп

Одним із головних чинників, який ускладнює завершення війни між Україною і РФ, є ворожнеча між президентом Володимиром Зеленським і очільником Кремля Володимиром Путіним, зазначив на саміті «Щит Америки».

Трамп сказав, що конфлікт між двома лідерами ускладнює досягнення домовленостей. За словами американського президента, раніше переговори щодо завершення війни «неодноразово наближалися до угоди», однак щоразу одна зі сторін відмовлялася від подальших кроків.

Він також наголосив, що Вашингтон, на його думку, не зазнає значних втрат від цього конфлікту, оскільки США географічно віддалені від нього. Водночас «найбільшу ціну», за його словами, платять Україна та Росія.

Президент США додав, що зусилля Вашингтона щодо припинення війни він розглядає як допомогу Європі та внесок у збереження людських життів.

«Знаєте, насправді це не дуже сильно впливає на нас, тому що нас розділяє океан. Я роблю це як послугу Європі, і я роблю це як послугу життю», – підсумував глава Білого дому.

Раніше цього тижня, 3 березня, після переговорів із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом Трамп говорив, що припинення війни РФ проти України залишається одним з його важливих пріоритетів.

Він тоді повторив, що, як він вважав, завершення цієї війни можна буде досягти набагато легше, але між «Путіним та Зеленським є величезна ненависть». «Іноді я звинувачую одну сторону, іноді – іншу», – додав Трамп два дні тому.

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Чергова зустріч, яка планувалася цього тижня в столиці ОАЕ Абу-Дабі, відкладена на невизначений час через загострення ситуації на Близькому Сході.



