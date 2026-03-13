Президент Володимир Зеленський повідомив, що тристоронню зустріч України з представниками США і Росії щодо завершення війни РФ проти України поки не погодили.

Як розповів Зеленський журналістам 13 березня по закінченні візиту до Франції, місце зустрічі досі не узгоджене через різні позиції США й Росії.

За його словами, які цитує низка ЗМІ, зокрема агенція «Укрінформ», зустріч мала відбутися наступного тижня, але її перенесли за проханням американської сторони.

«Там ціла «Санта-Барбара» Мильна опера «Санта-Барбара» на 2137 серій виходила у США в 1984-1993 роках. Серіал показували в пів сотні країн, зокрема Україні з цими перемовинами – через війну на Близькому Сході. Американці сказали, що вони готові до зустрічі, але готові тільки в Америці, тому що війна, і безпекова ситуація їм забороняє виїжджати зараз із території США», – сказав президент.

Він додав, що українська сторона підтвердила готовність своєї делегації прилетіти в Маямі або в Вашингтон, але російська сторона відмовилася летіти до США й запропонувала Туреччину або Швейцарію, але американці відмовилися від такого варіанту.

«Ми одразу сказали, що готові до зустрічі наступного тижня, ми готуємося до зустрічі і в Америці, і в Швейцарії, і в Туреччині, і навіть, якщо не побояться, в Еміратах», – заявив Зеленський.

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

5 та 6 березня Україна та Росія також провели обмін полоненими. Україна змогла повернути 500 військових з російського полону. Домовленості про цей обмін було досягнуто на перемовинах у Женеві у лютому.

Чергова зустріч, яка планувалася минулого тижня в столиці ОАЕ Абу-Дабі, була відкладена на невизначений час через загострення ситуації на Близькому Сході.

