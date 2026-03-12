Віткофф повідомив про зустріч в США з російською делегацією на чолі з Дмитрієвим

Спецпосланець президента США Стівен Віткофф повідомив про зустріч в США з Кирилом Дмитрієвим, представником російського президента Володимира Путіна.



Як написав Віткофф у соцмережі Х, 12 березня у Флориді російська делегація на чолі зі Дмитрієвим зустрілася з делегацією США, до складу якої входили він, Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Грюнбаум.



За його словами, команди обговорили «різноманітні теми та домовилися підтримувати зв’язок». Деталей він не навів.

Ця зустріч відбулася через кілька днів після телефонних переговорів президента США Дональда Трампа з російським президентом Володимиром Путіним. Трамп охарактеризував її «дуже хорошу». За його словами, під час розмови обговорювалася Україна і Близький Схід.

На початку березня планувалася тристороння зустріч представників України, США і Росії, але її відклали через загострення ситуації на Близькому Сході.

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

5 та 6 березня Україна та Росія також провели обмін полоненими. Україна змогла повернути 500 військових з російського полону. Домовленості про цей обмін було досягнуто на перемовинах у Женеві у лютому.



