Зеленський розповів, які теми не зможуть вирішити на переговорах зі США та РФ

Президент України Володимир Зеленський вважає, що найважливіші проблеми, пов’язані з мирними домовленостями між Росією та Україною, можна вирішити лише на рівні лідерів країн.

«Очікуємо, що зустріч буде наступного тижня, це запропонувала американська сторона, але подивимося, що буде на Близькому Сході. Зустріч може бути в Швейцарії або в Туреччині. Що стосується теми для обговорення – всі ті ж теми, але я думаю, що головна тема – домовлятись про продовження обмінів, а також домовлятись про зустріч лідерів, бо далі, що стосується особливо територій – я не бачу, що без рівня лідерів буде результат», – розповів Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів 10 березня.

3 березня після переговорів із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом президент США Дональд Трамп говорив, що припинення війни РФ проти України залишається одним з його важливих пріоритетів.

Він тоді повторив, що, як він вважав, завершення цієї війни можна буде досягти набагато легше, але між «Путіним та Зеленським є величезна ненависть». «Іноді я звинувачую одну сторону, іноді – іншу», – додав Трамп два дні тому.

Читайте також: У ЄС шукають рішення, щоб події в Ірані не вплинули на постачання ППО Україні – єврокомісар

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Чергова зустріч, яка планувалася на початку березня в столиці ОАЕ Абу-Дабі, відкладена на невизначений час через загострення ситуації на Близькому Сході.