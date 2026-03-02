«Не треба нікого лякати» – Зеленський про можливий вихід Росії з перемовин, якщо Україна не віддасть Донбас

Президент Володимир Зеленський прокоментував повідомлення про можливий вихід Росії з перемовин, якщо Україна не погодиться на територіальні поступки.

«Моя позиція щодо територіальної цілісності та суверенітету не може змінюватися. Друге – ми обговорюємо можливості завершення війни за столом переговорів. І просто так сказати, що ми готові вийти – та кожна з трьох сторін може вийти, але ми ж якимось чином збираємося для того, щоб отримати результат. Тому не треба нікого лякати, треба продовжувати перемовини», – сказав він, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.



«Якщо хтось захоче вийти, будемо шукати інші формати, як змусити Росію закінчити цю війну», – додав Зеленський.

Днями агентство Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до Кремля, повідомило, що Росія розглядає можливість виходу з поточних мирних переговорів з Україною за участю США, якщо Київ не погодиться на територіальні поступки, яких вимагає Москва.

Згідно з цими анонімними джерелами, знайомими з перебігом переговорів, російські офіційні особи все більше схиляються до думки, що продовжувати мирні переговори під егідою США з Україною немає сенсу, якщо Київ не погодиться вивести війська з Донецької області. Це залишається головною російською вимогою. При цьому, як стверджується, Росія готова підписати проект меморандуму про мирну угоду, якщо Україна поступиться.

За даними джерела Bloomberg, Росія готова вивести свої війська з окупованих нею частин Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей, а також не наполягатиме на розширенні контролю у Херсонській і Запорізькій областях (всю їхню територію, навіть підконтрольну Україні, Москва вважає російською – як і Донецьку й Луганську області та Крим).

Агентство зазначає, що переговори, заплановані на початок березня (орієнтовно 4-5 березня), матимуть вирішальне значення, саме за їхніми підсумками стане ясно, чи зможуть сторони просунутися до реальної угоди про припинення війни чи процес зайде у глухий кут.

У Москві повідомлення Bloomberg поки що не коментували, проте раніше в Росії неодноразово заявляли, що виведення українських військ із Донбасу – це обов’язкова вимога.

Президент Володимир Зеленський неодноразово говорив, що не передасть підконтрольні Україні території під контроль Росії.

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф днями в інтерв’ю Fox News заявив, що очікує на «хороші новини» в найближчі тижні, а також допускає зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним.

Попри зусилля США з посередництва у припиненні війни, Росія не виявила готовності відступати від своїх жорстких вимог, які включають відмову України від територій Донбасу. У Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW. За словами аналітиків, російські чиновники сигналізують, що Росія не задовольниться лише територіальними поступками.

Тим часом, Україна наполягає на сильних гарантіях безпеки від США і європейських союзників, які допомогли б захистити її від майбутньої російської агресії.



