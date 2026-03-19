Конфлікт з парламентом посеред війни. Наскільки загрозливою є ситуація для Зеленського?

У Верховній Раді криза: депутати провалили законопроєкти, які необхідно було ухвалити для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, щоб отримати кредит у понад 8 млрд доларів. Орбан заблокував надання Україні 90 млрд євро Євросоюзом. Тристоронні переговори Україна-США-Росія про припинення війни відкладені на невизначений строк.

А у фракції «Слуга народу» деякі депутати заговорили про втому та страх перед НАБУ. Володимир Зеленський у відповідь на це заявив, що депутати мають служити народу або у парламенті, або на фронті.

Що це? Намагання шантажувати народних депутатів фронтом? Чи озвучена президентом реальність? Яка була мета цієї заяви? Чи можуть дійсно депутати опинитися в окопах? Чи може Зеленський вирішити парламентську кризу?

Чи можуть такі заяви бути частиною передвиборчої кампанії, загравання до виборця? Чи є ознаки підготовки до президентських чи парламентських виборів?

Проведення референдуму – намагання президента Зеленського зняти з себе відповідальність за підписання мирної угоди? Як українці до нього ставляться? Чому в Росії були задоволені результатом соцопитування українців про референдум?

Перемовини про мир – застигли поки триває війна на Близькому Сході? Які варіанти розвитку діалогу після повернення Дональда Трампа до мирних перемовин?

Про усе це в ефірі Радіо Свобода (програма Свобода Live) розпитали політолога Ігоря Рейтеровича:

Рейтерович про:

«Депутатів на фронт»

«Заява хайпова, якщо говорити сучасною мовою. Привернути увагу, але за великим рахунком це – відвертий популізм, який не можна буде реалізувати на практиці. В нас немає прямого президентського правління. Його і не може бути, тому що це суперечить Конституції. Тому Верховна Рада повинна працювати».

Чому виникла криза?

«Криза не тому, що вони (депутати – ред.) втомилися. Складно втомитися, коли в тебе достатньо вільний графік, а значна частина засідань раніше взагалі відбувалася ледь не в дистанційному форматі, в комітетах і так далі. Проблема в тому, що для більшості депутатів взагалі відсутня будь-яка комунікація з Офісом президента, і Банкова продовжує ставитися до депутатів, як до обслуги. При всій повазі спускати їм якісь рознарядки, а потім люди на кшталт Давида Арахамії змушені збирати просто ці голоси».

Як можна вирішити проблему з парламентом?



«Слід констатувати відсутність коаліції, переформувати цю коаліцію, публічно це зробити і переобрати Кабінет Міністрів».

Підготовка до виборів?

«Мені здається, Зеленський давно готовий до виборів. І мені здається, для себе він, мабуть, вже ухвалив рішення. Готовий на другий термін скоріше йти, ніж не йти».

«Слуга народу» з політичної точки зору не має взагалі жодної перспективи зараз»

А що з мирними переговорами?

«Поки ще війна з Іраном, це ж пару тижнів мінімум буде все це тривати. Можливо, навіть і довше. Нам треба було б навести лад всередині країни, нарешті почати цю реформу мобілізації... У нас є час і треба до нього по максимуму підготуватися».

