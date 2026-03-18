Розбрат між президентом і парламентом: гроші МВФ, ПДВ для ФОПів і не тільки

Теперішній депутатський склад Верховної Ради був обраний у 2019 році. І тоді, вперше у незалежній України політична партія новобраного президента Володимира Зеленського – «Слуга народу» – одноосібно сформувала парламентську більшість.

Здавалося, що Зеленський забезпечив собі безумовну підтримку Верховної Ради, але тепер політичний маятник хитнувся у протилежний бік.

Пройшло майже 7 років, чотири з яких – це роки повномасштабної війни, і монобільшість у Верховній Раді розсипається прямо на очах, бунтує проти президента, і більше того, провалює ухвалення критично важливих законів, від яких залежить чи надасть Україні кошти Міжнародний валютний фонд.

Прем'єр Угорщини Орбан заблокував надання Євросоюзом Україні 90 млрд євро, а Верховна Рада України в цей же час поставила під ризик отримання від МВФ 8,1 млрд доларів, оскільки затягує ухвалення законів, необхідних для розблокування цього кредиту.

Як повідомляє агенція Bloomberg, МВФ нібито встановив для України дедлайн до кінця березня.

Мова про закони, які стосуються підняття податків:

скасувати пільги на ввезення міжнародних посилок вартістю до 150 євро;

оподаткувати доходи від цифрових платформ (так званий податок на OLX);

закріпити на постійній основі (навіть після завершення війни) 5% військовий збір; з

апровадити ПДВ для ФОПів.

Якщо Україна не виконає умови позичальників, то невдовзі може настати серйозна фінансова криза – переконують українські окремі посадовці та депутати.

Наскільки такі прогнози відповідають дійсності?

Про зміни в податках домовлявся уряд, а ухвалювати має парламент. Чому депутати одразу не ухвалили ці законопроекти? Чи є альтернатива як по-іншому переконати МВФ виділити гроші?

Про це говоримо у програмі Свобода Live:

Олексій Мовчан, народний депутат України, «Слуга Народу» зазначив в ефірі Радіо Свобода, що провал голосування став наслідком слабкої комунікації уряду з праламентом.

На його думку, такі рішення не можна ухвалювати «з кандачка» – їх потрібно заздалегідь обговорювати:

«Це складні речі. Їх треба довго проговорювати з депутатами. Вони їдуть в округи, спілкуються з людьми, а не просто їдять хейт ложками»

Юлія Сірко, народна депутатка України, заступниця голови депутатської фракції політичної партії «Голос», наголосила, що законопроєкти, які Україна пообіцяла ухвалити в межах домовленостей із МВФ, у поточній економічній ситуації «проголосувати неможливо».

За її словами, уряд узяв на себе зобов’язання без погодження з парламентом:

«Уряд не мав мандату, не радився із парламентом і не отримував дозволу обіцяти МВФ такі рішення»

Сірко описала ситуацію так: уряд пообіцяв кредиторам, зокрема, підвищення податків, скасування пільг на міжнародні посилки та закріплення військового збору, але парламент не готовий підтримати такі рішення. «Пообіцяли те, що ніколи не може бути прохідним», – додала вона.